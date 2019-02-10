Haberler Web TV Serdar Ortaç Medipol Başakşehir için marş besteledi! Ortaç'ın marşında dikkat çeken detay sosyal medyayı salladı

Serdar Ortaç Medipol Başakşehir için marş besteledi! Ortaç'ın marşında dikkat çeken detay sosyal medyayı salladı

10.02.2019 17:14

Serdar Ortaç Medipol Başakşehir futbol takımı için marş besteledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan görüntüler eşliğinde paylaşılan marş sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ortaç'ın yazdığı marşın paylaşımında yazan yorumla videodaki detay kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları