Serdar Ortaç Medipol Başakşehir futbol takımı için marş besteledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan görüntüler eşliğinde paylaşılan marş sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ortaç'ın yazdığı marşın paylaşımında yazan yorumla videodaki detay kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
Serdar Ortaç Medipol Başakşehir için marş besteledi! Ortaç'ın marşında dikkat çeken detay sosyal medyayı salladı10.02.2019 17:14
- Serdar Ortaç Medipol Başakşehir için marş besteledi! Ortaç'ın marşında dikkat çeken detay sosyal medyayı salladı
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