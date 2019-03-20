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Serdar Ortaç açtı ağzını yumdu gözünü! Eşi Chloe'nin kürtaj olduğu hakkındaki iddialara bakın nasıl cevap verdi

20.03.2019 12:50

Serdar Ortaç, boşanma ve eşi Chloe'nin kürtaj olduğu iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Ortaya atılan iddialar karşısında sinirlenen Ortaç, Instagram'dan açıklama yaptıktan hemen sonra hesabını gizledi. Profil fotoğrafına da erişim izni yok mesajı veren bir fotoğraf koydu.


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