Serdal Adalı resmen Beşiktaş başkanlığına aday oldu! İşte ilk sözleri 10.10.2019 14:50

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Mevcut Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından gözler başkan adayı olması beklenen isimlere çevrilmişti. Beşiktaş'ın ilk başkan adayı Serdal Adalı oldu. İşte ayrıntılar...

Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki seçim için aday olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden başarılar diliyorum. Sizin de bildiğiniz gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. 1-2 gün sonra konuşmak istiyorum. Sorularınızı cevaplarız. Yapacaklarımızı anlatırız. Camiamızın nelere ihtiyacı olduğunu konuşuruz." dedi.

Serdal Adalı'nın ardından Hürser Tekinoktay da Beşiktaş Divan Kurulu'na resmen başkan adaylığı başvurusunu yaptı. İmzaları Tekinoktay'ın avukatı Aker Çıtak teslim etti. Çıtak, ''Bu seçimde kim başkan olursa olsun Beşiktaş'ı bu sıkıntılı zamanlarından kurtaracaktır.'' sözlerini kullandı.

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.

İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır.

21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu.

Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Serdal Adalı'nın sahibi olduğu şirketler

Serdal Adalı'nın Amerika'da ve Türkiye'de birçok otel yatırımı bulunuyor. Bunun yanında restoran zinciri de bulunan Adalı grubu aynı zamanda Sheraton Adana'nın da sahibi durumunda. Adalı Holding, Serka İnşaat'ın da sahibi. Serdal Adalı'nın aynı zamanda çok sayıda yarış atı sahibi olduğu da biliniyor.

Serdal Adalı daha önce Beşiktaş'ta yöneticilik yapmıştı

Serdal Adalı daha önce Yıldırım Demirören'in başkan olduğu dönemde Beşiktaş'ta Asbaşkan olarak görev almıştı. Serdal Adalı o dönemde birçok yıldızı Beşiktaş'a kazandırmıştı.