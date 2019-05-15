Şerbet diye siyanür içirdi! Ailesini katletti

İzmir Bayraklı'da çocuklarının içirdiği potasyum siyanürden zehirlenen Mehmet Kalkan (46) ile eşi Fatma Kalkan (39) yaşamını yitirdi, 3 çocukları ise tedavi altına alındı. Ailenin en büyük oğlu kimya bölümünde okuyan Mahmut Can Kalkan'ın internetten sipariş ettiği potasyum siyanürü evde şerbetin içine karıştırıp "yeni bir şerbet yaptım bir tadın" diyerek anne ve babasına içirdiği, kardeşlerinin ise içmek istemedikleri, bu sırada üzerlerine dökülmesi nedeniyle etkilendikleri ileri sürüldü.
Şerbet diye siyanür içirdi! Ailesini katletti15.05.2019 12:57
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