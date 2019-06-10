Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak İzlanda maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor. Dün havaalanında yaşanan olaylar hakkında konuşan Güneş, "Ben 43 sene önce buraya geldim, 76'da. Saha aynı olabilir, şehir çok büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş." dedi.
Şenol Güneş'ten flaş İzlanda açıklaması: Şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş10.06.2019 21:45
- Şenol Güneş'ten flaş İzlanda açıklaması: Şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş
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