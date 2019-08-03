Şenol Güneş'ten Fenerbahçe hakkında çarpıcı yorum 03.08.2019 14:48

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski takımı Beşiktaş'ın Avusturya kampında Udinese ile oynadığı maçı takip etti. Güneş burada kulüp başkanları ve yöneticilerle bir araya gelerek sohbet etti. Sohbet sırasında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, Fenerbahçe hakkında da çarpıcı bir yorum yaptı. İşte Şeno Güneş'in o açıklamaları...

Beşiktaş'ın Udinese ile yaptığı hazırlık maçını izlemek için tribündeki yerini alan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın devre arasında yorumlarda bulundu.

Sözcü Skor muhabiri Ali Aydın'ın haberine göre, çevresindekilerle birlikte gündeme dair sohbet eden tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin kadro yapılanması ve son durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin savunmada eksik olduğunu dile getiren Güneş, "İki stopere, bir orta sahaya ihtiyaçları var" ifadelerini kullanırken forvet hattında Vedat Muriqi, Garry Rodrigues, Victor Moses ve Deniz Türüç isimlerinin etkili olabileceğini belirtti.

Ancak sarı lacivertlilerin en az iki transfer yapması gerektiğini söyleyen Güneş, "En azından iki oyuncu almaları lazım. Bir orta saha, bir stoper. O zaman ekonomik olarak da kazanırlar. Sol bekte sıkıntı var. Çok adam aldılar. Adamları çok ama nitelik olarak, kalite olarak düşük." yorumunda bulundu.