A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi. A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcularla özel röportaj gerçekleştirdi.
Şenol Güneş ve futbolcularla maç sonu özel röportaj (Türkiye 0 - 0 İzlanda)15.11.2019 11:00
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