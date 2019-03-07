Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacağı tarihi açıkladı 07.03.2019 18:11

Beşiktaş ve Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Milli Takım'a imza süreci ile ilgili açıklamalar da yapan Güneş, "Ayrılmak isteğim benim önceliğim olan bir durum değildir. Buraya ayrılmak için gelmedim ama bazen ayrılık istenmese de olabiliyor." dedi. Beşiktaş'tan ayrılık tarihi ile ilgili de sezon sonunu işaret etti.