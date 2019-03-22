Senegalli turiste "Terörist" diyen taksici meslektaşları tarafından darbedildi 22.03.2019 17:38

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda aracına aldığı Senegalli bir turisti "Sen terörist misin? Cami bombalamaya mı geldin?" sözleriyle aşağılayan taksici gözaltına alındı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından taksi şoförünün havalimanındaki 10 meslektaşı tarafından darbedildiği öğrenildi.