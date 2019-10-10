Senegalli Müslümanlar "Barış Pınarı Harekatı" için dua etti 10.10.2019 17:36

Senegalli Müslümanlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti.