Sendikalar üç maymunu oynuyor

Sendikalar, CHP’nin kazandığı il ve ilçe belediyelerindeki işçi kıyımına sessiz kaldı. DİSK telefonlara dahi çıkmazken, KESK, “Bilgim yok” yanıtını verdi. Türk-İş ise olayı geçiştirdi.
Seçimlerden önce kimsenin aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağı taahhüdünde bulunan CHP'li belediyelerin sözünde durmayıp başlattığı kıyım karşısında işçi sendikaları sessizliğe büründü. Her fırsatta işçilerin ve memurların hakkını savunduğunu iddia eden sendikalar, tepkisiz kalarak yapılanlara bir anlamda destek verdi. İşçi kıyımı karşısında kafasını kuma gömen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan telefonlara dahi çıkmadı.
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