Sendikalar üç maymunu oynuyor 26.04.2019 10:00

Sendikalar, CHP’nin kazandığı il ve ilçe belediyelerindeki işçi kıyımına sessiz kaldı. DİSK telefonlara dahi çıkmazken, KESK, “Bilgim yok” yanıtını verdi. Türk-İş ise olayı geçiştirdi.