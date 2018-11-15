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Sendika başkanı Abdullah Karacan'ın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı

15 Kasım 2018, Perşembe

SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde, Lastik- İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın tabancayla vurularak, öldürüldüğü kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genel başkanı öldüren işçinin kalabalık tarafından darp edildiği anlar yer aldı.


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