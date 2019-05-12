Senarist Hasan Kaçan cevapladı... #ÇünküÇaldılar 12.05.2019 01:32

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın başlattığı akım çığ gibi büyüyor. Kendisine yöneltilen "İstanbul'daki seçimler neden iptal oldu?" sorusuna, "Çok basit. Çünkü çaldılar" diye cevap veren Yıldırım'ın ardından sosyal medyada 7'den 77'e birçok vatandaştan destek mesajı geldi. Gazeteci Erem Şentürk'ün sorduğu soruya senarist Hasan Kaçan'ın cevabı...