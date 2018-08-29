'Sen teröristsin' dedi ve... 29 Ağustos 2018, Çarşamba

Batı'da yükselen İslamofobi, psikolojik bir hastalık derecesinde tehlike arz ediyor. ABD'de Kolombiyalı bir adam "sırf sakallı olduğu için" hakaret ve baskıya maruz kalıyor, saldırıya uğruyor. İşte paronayak, hasta ABD'li'nin hakaretleri ve uyguladığı baskı.