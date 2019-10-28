Sen Anlat Karadeniz setinde duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu 28.10.2019 12:18

Ekranların en çok izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in setinde duygusal anlar yaşandı. Dizinin çocuk yıldızı Demir Birinci, veda ederken başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu Demir'e uzun süre sarıldı. O sırada diğer set çalışanlarının da ağladıkları dikkatlerden kaçmadı.

Çarşamba akşamları yayınlanan ATV'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in final bölümü çekimleri sona erdi. 13 Kasım'da final yapacak olan son set gününde duygusal anlar yaşandı.

UZUN SÜRE BOYUNCA SARILDI

Dizinin çocuk oyuncusu Demir Birinci, başrol oyuncu İrem Helvacıoğlu'na sarılıp uzun uzun vedalaştı. O sırada diğer set çalışanlarının da gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı.

"BİZ ÇOK GÜZEL BİR AİLEYİZ"

Demir Birinci sosyal medya hesabından şu sözlerle veda etti: "Biz çok güzel bir aileyiz ki ya. Bazı anlar vardır sonsuza dek kalbinde kalsın istersin, çok özel çok kıymetlidirler. Yolculuğumuzun başından beri bizimle yürüyen sizlerle zaman zaman bu anları paylaşmaya çalıştık. Bu da yağmurlu bir Trabzon gününden, en biz, en yürek burkan, en samimilerinden.. Hepiniz Demir'in abisi, ablası, arkadaşı, ailesi oldunuz. Yaptığınız her şey kalbimizde, yürekten teşekkürler."