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Sen Anlat Karadeniz Meksika'da!

17.04.2019 11:41

Atv'nin Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz, Meksikalı televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Sen Anlat Karadeniz, 22 Nisan Pazartesi akşamı Meksika’nın en çok izlenen kanallarından IMAGEN TELEVISION’da yayına başlıyor. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, her Pazartesi akşamı prime-time da Meksikalı izleyicilerin karşısında olacak.


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