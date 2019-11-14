Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü tek parça kesintisiz full izle! Sen Anlat Karadeniz tek parça izle 14.11.2019 12:53

Sen Anlat Karadeniz 64. son bölüm tek parça kesintisiz izle! ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz bu akşam final bölümüyle ekranlara veda etti. İzleyenleri ekran başına kilitleyen ve heyecan uyandıran Sen Anlat Karadeniz final bölümünde; Tahir ile Nefes ise kızları Masal’ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır. Final bölümünde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından yakından takip edilirken bölümü kaçıran izleyiciler Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm tek parça izle seçeneğini arıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz final bölümü...

Sen Anlat Karadeniz 64. Bölüm izle yeni bölüm izle final bölümü izle

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.