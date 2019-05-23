Sen Anlat Karadeniz 52. son bölümde Nefes'in radyo sahnesi izleyicilerden tam not aldı! 23.05.2019 16:26

Sen Anlat Karadeniz 52. son bölüm, dün akşam Atv ekranlarında izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı. Nefes'in radyo programında konuştuğu sahne, izleyicilerden tam not aldı. Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'in yaşadıklarını anlattığı sahneden mutluluk duyduğunu belirten izleyici, Twitter hesaplarından, "Dün gece herkes bu sahneyi konuştu" notuyla paylaşımlarda bulundu. İşte Sen Anlat Karadeniz 52. son bölümün çok konuşulan radyo sahnesi!