Sen Anlat Karadeniz 28. bölüme Asiye'nin sözleri damga vurdu! 01 Kasım 2018, Perşembe

Sen Anlat Karadeniz'in 28. bölümünde ilk kez duygularını döken Saniye'ye Asiye'nin analık sözleri bölümde damgasını vurdu. İşte o sahne...