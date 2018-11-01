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Sen Anlat Karadeniz 28. bölüme Asiye'nin sözleri damga vurdu!

01 Kasım 2018, Perşembe

Sen Anlat Karadeniz'in 28. bölümünde ilk kez duygularını döken Saniye'ye Asiye'nin analık sözleri bölümde damgasını vurdu. İşte o sahne...


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