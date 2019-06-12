SİHA'lardan saklanmak için şemsiye kullanan teröristler, Mehmetçik'in başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin takip edildiği anlarda kameralar da kayıttaydı. İşte o görüntüler...
Şemsiyeyle saklanmaya çalışan PKK'lı teröristler SİHA'ya yakalandı! (Video)12.06.2019 17:41
- Şemsiyeyle saklanmaya çalışan PKK'lı teröristler SİHA'ya yakalandı! (Video)
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