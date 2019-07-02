Selfie çekerken şelaleye düşmüştü! 2 gün sonra acı haber geldi 02.07.2019 17:28

Kayseri'nin Develi ilçesinde selfie çekmek için kayalıklara çıkan ve dengesini kaybederek şelale akıntısına düşen gençten acı haber geldi. Arama çalışmaları devam ederken Serkan Turan Timurbuğa'nın cesedine ulaşıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Küçükkünye Mahallesi'ndeki Homurlu Şelalesi'nde önceki gün akıntıya kapılan 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'yı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Arama çalışmalarına katılan dalgıç polisler, Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile AFAD ekipleri, yaklaşık 45 saatlik çalışmanın sonunda Timurbuğa'nın cesedine ulaştı.

Timurbuğa'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SELFİE ÇEKERKEN DÜŞMÜŞTÜ

Ailesiyle piknik yapmak için 30 Haziran'da Homurlu Şelalesi yakınına giden Timurbuğa, selfie çekmek amacıyla kayalıklara çıkmış ve dengesini kaybederek akıntıya düşmüştü.