Haberler Web TV Selçuk Bayraktar'tan Teknofest için eğlencili paylaşım: Ver gazı kalk, al gazı in!

Selçuk Bayraktar'tan Teknofest için eğlencili paylaşım: Ver gazı kalk, al gazı in!

15.02.2019 13:08

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar,, sosyal medya hesabından Teknofest'in tanıtımı ile ilgili eğlenceli bir video paylaştı.


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