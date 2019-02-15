Selçuk Bayraktar'tan Teknofest için eğlencili paylaşım: Ver gazı kalk, al gazı in! 15.02.2019 13:08

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar,, sosyal medya hesabından Teknofest'in tanıtımı ile ilgili eğlenceli bir video paylaştı.