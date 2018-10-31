Selçuk Bayraktar'ın ilk uçuşu sonrası eğlenceli görüntüler 31 Ekim 2018, Çarşamba

Baykar Makine'nin teknik müdürü olarak görev yapan ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde büyük önem arz eden SİHA'ları geliştiren Selçuk Bayraktar, Özel Pilot Lisansı kursundaki ilk yalnız uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar uçuş sonrası havacılık geleneği olan ıslatma faslına tabi tutulurken eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

Bayraktar konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir de tweet paylaştı.

İşte Bayraktar'ın o paylaşımı:

