Selçuk Bayraktar'dan mühendislere ve pilotlara önemli çağrı

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'ın ilk uçuşundan bir kesit paylaşarak mühendislere ve pilotlara çağrıda bulundu. Bayraktar sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, "Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak ve heyecanımıza ortak olmak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz" dedi.
Selçuk Bayraktar'dan mühendislere ve pilotlara önemli çağrı27 Ocak 2019, Pazar
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