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Selçuk Bayraktar: SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93

14.03.2019 19:36

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93. Bütün kritik sistemleri biz yapıyoruz. Bu çok yüksek bir oran. Dünyada böyle bir üretim modeli pek yok." dedi.


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