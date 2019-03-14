Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 93. Bütün kritik sistemleri biz yapıyoruz. Bu çok yüksek bir oran. Dünyada böyle bir üretim modeli pek yok." dedi.
Selçuk Bayraktar: SİHA'larda yerlilik oranı yüzde 9314.03.2019 19:36
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