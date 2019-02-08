Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden , "Mini İHA envantere yeni girmiş. Hava kötü, İHA'ya acil ihtiyaç olduğundan gün kaybetmemek için otomatik iniş eğitimi yapıyoruz. Asker inerken uçağı havada yakalayacağını söylüyor. Uçan bir uçağın üstünden atlayan ilk insan. Ve tabii ki bir Türk." paylaşımında bulundu.
Selçuk Bayraktar paylaştı: Uçan bir uçağın üstünden atlayan ilk insan...08.02.2019 12:29
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