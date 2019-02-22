Selçuk Bayraktar mini İHA'ların iniş kalkış deneme uçuşlarını sosyal medyadan paylaştı

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Mini İHA'ların iniş kalkış deneme uçuşlarını paylaştı. Bayraktar'ın "Şırnak Gabar Dağı Mini İHA otomatik iniş kalkış deneme uçuşları. Her zaman uçtuk demedik. Zaman oldu yerden bile kalkamadık. Sonunda göklerde yerimizi aldık. Asla pes etme Ümidini yitirme Düşmez kalkmaz bir Allah!" notuyla paylaşılan video büyük beğeni aldı.
Selçuk Bayraktar mini İHA'ların iniş kalkış deneme uçuşlarını sosyal medyadan paylaştı22.02.2019 10:11
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