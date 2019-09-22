Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’ düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul’un ödül töreninde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST İstanbul’un ikinci yılında "gökyüzüne bakan her çocuğun gözündeki parıltı en kıymetli umut ışığımızdır" dediklerini hatırlattı. Öte yandan Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul’da 1,5 milyon ziyaretçi sayısını aştıklarını ve dünya rekoru kırdıklarını söyledi.
Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünya rekoru kırdık22.09.2019 20:19
- Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünya rekoru kırdık
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