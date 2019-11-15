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Selçuk Bayraktar Akıncı’nın yer testi görüntüsünü yayınladı

15.11.2019 10:42

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yerde hareket ettiği anların görüntüsünü paylaştı. Bayraktar paylaşımda, “Yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Dua bekleriz” ifadelerini kullandı.


Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yer testi görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden ekibiyle çalıştığı anların görüntüsünü, "Yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Yakında koşacak ve uçacak inşallah. Dua bekleriz" notu ile paylaştı.

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