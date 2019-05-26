Selçuk Bayraktar Akıncı İHA için tarih verdi 26.05.2019 19:55

Türkiye, savunma sanayii ihracatında söz sahibi olmaya başladı. T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Sadece kendimizden geri ülkelere değil, gelişmiş ülkelere de İHA satıyoruz" dedi. Akıncı İHA için de gün veren Bayraktar, Akıncı’nın birkaç aya ilk uçuşunu yapacağını duyurdu.