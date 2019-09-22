Selçuk Bayraktar açıkladı! TEKNOFEST'te dünya rekoru kırıldı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul’da 1,5 milyon ziyaretçi sayısını aştıklarını ve dünya rekoru kırdıklarını söyledi.
Selçuk Bayraktar açıkladı! TEKNOFEST'te dünya rekoru kırıldı22.09.2019 20:13
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