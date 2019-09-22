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Selçuk Bayraktar açıkladı! TEKNOFEST'te dünya rekoru kırıldı

22.09.2019 20:13

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul’da 1,5 milyon ziyaretçi sayısını aştıklarını ve dünya rekoru kırdıklarını söyledi.


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