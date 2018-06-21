Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası 21 Haziran 2018, Perşembe

Hafta sonu PKK'nın lider kadrosu toplantı halindeyken Türk jetleri tarafından vurulmuştu. O bombardımanda öldürülen teröristlerin arasında Selahattin Demirtaş'ın dağdaki abisi PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın da olduğu iddia edildi.