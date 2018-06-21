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  • Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

21 Haziran 2018, Perşembe

Hafta sonu PKK'nın lider kadrosu toplantı halindeyken Türk jetleri tarafından vurulmuştu. O bombardımanda öldürülen teröristlerin arasında Selahattin Demirtaş'ın dağdaki abisi PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın da olduğu iddia edildi.

YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

çok sevindik inşallah hepsi geberir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.06.2018 17:40
memo memo

atesi bol olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.06.2018 17:13
KARAKALEM KARAKALEM

İNŞALLAH HABER DOĞRUDUR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 21.06.2018 14:13
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