Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

Hafta sonu PKK'nın lider kadrosu toplantı halindeyken Türk jetleri tarafından vurulmuştu. O bombardımanda öldürülen teröristlerin arasında Selahattin Demirtaş'ın dağdaki abisi PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın da olduğu iddia edildi.
Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası21 Haziran 2018, Perşembe
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çok sevindik inşallah hepsi geberir
atesi bol olsun
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