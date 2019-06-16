Sel iki can aldı! Kırıkkale'de acı olay 16.06.2019 11:24

Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel felaketi Kırıkkale'de can aldı. Ayvatlı köyünde yaşanan selde 55 yaşındaki Mehmet Öztürk ile 50 yaşındaki eşi Fatma Öztürk sel sularına kapılarak hayatlarını kaybetti.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan karı koca hayatını kaybetti.

Ayvatlı köyünde yaşayan Mehmet (55) ile eşi Fatma Öztürk (50), Danacı köyü yolu yakınlarındaki mandıralarında büyükbaş hayvanlarına baktıkları sırada, kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.



Durumu gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Öztürk çiftinin cesedi, mandıranın 2 kilometre uzağındaki, Çankırı'ya bağlı Karallı köyü yakınlarında bulundu.



Cesetler otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan, çifte ait 35 büyükbaş hayvan da sele kapılarak telef oldu.