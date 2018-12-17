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Sel felaketinin bölgedeki tahribat havadan görüntülendi

17 Aralık 2018, Pazartesi

Antalya’nın Kemer ilçesinde kuvvetli sağanak ilçede hasara yol açtı. Ağva Deresi’nin taşması sonrası onlarca evi su bastı, Kesmeboğazı Köprüsü yıkıldı. Selden evleri zarar görenler geceyi Kemer Kaymakamlığı’nın belirlediği otellerde geçirdi. Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, "Bölgede metrekareye 605 kilogram yağış tespit edildi. Bu Türkiye rekoru" dedi.


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