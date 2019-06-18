Sel felaketinde acı haber! Araklı'da iki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kaybolduğu sel felaketinde kayıp sayısı artıyor. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan sel sonrası kayıp sayısı 7'e yükselirken, Vali İsmail Ustaoğlu ve ekipler yaya olarak da Çamlıktepe'ye ulaşamadı.
Sel felaketinde acı haber! Araklı'da iki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı18.06.2019 21:17
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