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Şeker ve kanser bulaşıcı mı? İşte yanıtı

23 Şubat 2018, Cuma
"Kanser bulaşıcı mıdır?" Yıllardır sorulan bu soruya yanıt ABD'li bilim insanlarından geldi. Peki kanser bulaşıcı mı? İşte yanıtı...
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