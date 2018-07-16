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Şehitlerin ismi teker teker okundu

15 Temmuz 2018, Pazar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki törende, 251 şehidimizin ismi okundu. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının andından dev ekrana fotoğrafları yansıtılan şehitlerin isimleri okunurken, vatandaşlar "burada!" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı kişilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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MISAFIR MISAFIR

AY YILDIZLI YÜRDUMA SELAM OLSUN CANIM TÜRKIYEM ..SANA CAN KURBAN .....

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cevapla 15.07.2018 22:47
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