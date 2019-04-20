Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 20 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan askerler için Hakkari'de tören düzenlendi. Törende okunan özgeçmişte "Sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirilmiş ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayarak intikamları alınmıştır."
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 20 terörist etkisiz hale getirildi20.04.2019 16:36
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