Sosyal medyada Türk milletine, şehitlere, bayrağa ve tüm milli değerlere ağza alınmayacak küfürler eden PKK'lı terörist, PÖH tarafından evinde kıskıvrak yakalandı. Çektiği videoda "Yiyorsa gelin alın." diyen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra "Polis Özel Harekat'ı çok seviyorum." dedi.
Şehitlere küfür edip ''Yiyorsa gelin'' dedi PÖH evinden aldı (Video)05.10.2019 14:49
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