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Şehitlere küfür edip ''Yiyorsa gelin'' dedi PÖH evinden aldı

05.10.2019 14:49

Sosyal medyada Türk milletine, şehitlere, bayrağa ve tüm milli değerlere ağza alınmayacak küfürler eden PKK'lı terörist, PÖH tarafından evinde kıskıvrak yakalandı. Çektiği videoda "Yiyorsa gelin alın." diyen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra "Polis Özel Harekat'ı çok seviyorum." dedi.


YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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insan delikanlı olmalı yoksa herşeyi çok sevdirirler çok sevilirsin her yerde

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cevapla 05.10.2019 15:21
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