Sosyal medyada Türk milletine, şehitlere, bayrağa ve tüm milli değerlere ağza alınmayacak küfürler eden PKK'lı terörist, PÖH tarafından evinde kıskıvrak yakalandı. Çektiği videoda "Yiyorsa gelin alın." diyen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra "Polis Özel Harekat'ı çok seviyorum." dedi.
Şehitlere küfür edip ''Yiyorsa gelin'' dedi PÖH evinden aldı05.10.2019 14:49
- 9 yaşındaki Suriye'li çocuk mezarlığın kapısına asılı bir şekilde ölü bulundu! İntihar mı cinayet mi?
- CHP'li Maltepe Belediyesi'nde "hafriyat kamyonlu" eylem devam ediyor
- Bombalı saldırı hazırlığındaki 3 terörist patlayıcılarla birlikte yakalandı!
- ABD'de kan donduran görüntüler! Kediye dakikalarca işkence etti
- Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten 1 milyonluk soruyu açtıracak! Yeni sunucusuyla büyük gün...
- Ukrayna'da düşen kargo uçağında pilot hatası ihtimali
- Son dakika... İstanbullular dikkat! Bu gece ikinci dalga geliyor! Yağışlar ne kadar sürecek
- Bursa'da kuyumcu soygunu! Satırla girip 75 bin lira değerinde altın çaldılar (Video)
- Hatay’da 2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Şehitlere küfür edip ''Yiyorsa gelin'' dedi PÖH evinden aldı
- Devlet Bahçeli'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?
- Başkan operasyon sinyalini verdi: Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor
kalan karakter 1000
insan delikanlı olmalı yoksa herşeyi çok sevdirirler çok sevilirsin her yerde
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.