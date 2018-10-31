Şehitlere hakaret etmişti! Yakalandı 31 Ekim 2018, Çarşamba

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan uzman çavuşlar Asım Türkel (23) ve Ferruh Dikmen'e (26) sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen F.G. (16), yakalandı.