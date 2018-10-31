Haberler Web TV Şehitlere hakaret etmişti! Yakalandı

Şehitlere hakaret etmişti! Yakalandı

31 Ekim 2018, Çarşamba

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan uzman çavuşlar Asım Türkel (23) ve Ferruh Dikmen'e (26) sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen F.G. (16), yakalandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları