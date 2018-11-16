Haberler Web TV Şehitler Parkı'ndaki 9 büst çalındı

Şehitler Parkı'ndaki 9 büst çalındı

16 Kasım 2018, Cuma

Isparta Belediyesi tarafından 2013 yılında yapılan '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na konulan 10 Türk büyüğünden 9'unun büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları