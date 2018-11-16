Şehitler Parkı'ndaki 9 büst çalındı 16 Kasım 2018, Cuma

Isparta Belediyesi tarafından 2013 yılında yapılan '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na konulan 10 Türk büyüğünden 9'unun büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.