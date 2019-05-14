Şehitler Köprüsü'nde makas terörü! Sürücülerin canını hiçe saydı 14.05.2019 12:02

Motosikletli bir trafik magandası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üst üste makaslar atarak adeta terör estirdi. Trafikteki sürücülerin canını adeta hiçe sayan maganda, o anları kask kamerasıyla kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.