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Şehit Yunus Mermer son yolculuğuna uğurlandı

12.10.2019 14:01

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Yunus Mermer, son yolculuğuna uğurlandı.


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