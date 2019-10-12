Şehit Yunus Mermer son yolculuğuna uğurlandı 12.10.2019 14:01

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Yunus Mermer, son yolculuğuna uğurlandı.