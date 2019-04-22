Şehit Yener Kırıkçı'nın babası konuştu! "Kılıçdaroğlu'nun gelmesinden üzüntü duydum" 22.04.2019 09:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Hakkari şehidi Yener Kırıkçı'nın cenazesinde saldırıya uğradı. Yaşanan olayların ardından şehit Yener Kırıkçı'nın babası Mustafa Kırıkçı açıklama yaparken, "Kılıçdaroğlu'nun gelmesinden üzüntü duydum" dedi.

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Yener Kırıkçı'nın babası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk İlçesindeki şehidin cenazesine gelmesiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi.

Şehidin babası Mustafa Kırıkçı, "Ben şehit babası olarak Kemal'in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum. Kendinin de haberdar etmediği için halkımız da ona karşı bir şeyde bulunmuştur yani" ifadelerini kullandı.