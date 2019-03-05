Şehit yakınlarından Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bay Kemal Bakırköy'de kahve içerken mi gördü? 05.03.2019 15:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı özel bir televizyon kanalında 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde 'köprüde asker öldürüldü' iddiasına şehit yakını ve 15 Temmuz gazisinden sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nu FETÖ ve ABD'nin kuklası olduğunu ifade eden şehit yakını İhsan Ayanoğlu "O gece köprüde bulunan yüzlerce kişi bu olayı görmedi de kendisi Bakırköy belediye başkanın evinde kahve içerken mi gördü? Bu iddiaları (Kılıçdaroğlu) kulağına birileri (FETÖ/ABD) fısıldıyor." ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınında konuşan 15 Temmuz Gazisi İlhami Çil ise "Darbe davalarında bile böyle (asker öldürüldü) iddiasında bulunmadı.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, 15 Temmuz şehitlerini görmezden gelerek, darbecileri savundu.



"FETÖ VE ABD'NİN KUKLASI"

Savunmakla da kalmadı, "köprüde askerler linç edildi" dedi. Kılıçdaroğlu'nun 'Asker öldürüldü' iddiasına 15 Temmuz gazisi ve şehit yakınından tepki yağdı. Şehit yakını "Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına alıştık. O gece köprüdeki yüzlerce kişi görmedi de Kılıçdaroğlu mu gördü? Bir kişi bir şey söylüyorsa bunu ispat etmeli. Bu adam FETÖ'nün ve ABD'nin kuklası. Ben savcılara sesleniyorum bu adam (Kılıçdaroğlu) neden dokunulmazlığı kaldırılıp yargılanmıyor" dedi.



"KILIÇDAROĞLU SİSYASETİ BIRAKSIN"

A Haber canlı yayınında konuşan 15 Temmuz Gazisi İlhami Çil ise "Darbe davalarında bile böyle (asker öldürüldü) iddiasında bulunmadı. Milyonlarca tazminat ödediği halde halen yalanlarına devam ediyor. Milletin darbeci askerlerin yanına yaklaşırken ellerinde sopa bile yoktu. Sadece bayrakları vardı. Artık iftiralardan vazgeçsin, siyaseti bıraksın. Yapamıyor bu işi!" dedi.





