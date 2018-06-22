Şehit yakınlarından Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenaze namazı öncesi, şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.
Şehit yakınlarından Kılıçdaroğlu'na sert tepki21 Haziran 2018, Perşembe
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