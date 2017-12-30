Şehit ve gazi yakınlarından Kılıçdaroğlu'na büyük tepki
29 Aralık 2017, Cuma
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da 'darbeci askerler linç edildi' diyerek skandal bir açıklama yapmasının ardından şehit ve gazi yakınları Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda toplanan şehit ve gazi yakınları zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...
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