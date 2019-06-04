Şehit Uzman Onbaşı Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Başkan Erdoğan, şehidin babası ile telefonda konuştu.
Şehit Uzman Onbaşı Yücel son yolculuğuna uğurlandı04.06.2019 15:00
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