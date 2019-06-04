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Şehit Uzman Onbaşı Yücel son yolculuğuna uğurlandı

04.06.2019 15:00

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Başkan Erdoğan, şehidin babası ile telefonda konuştu.


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