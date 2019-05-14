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Şehit Uzman Çavuş Volkan Dermirci memleketine uğurlandı

14.05.2019 10:42

Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Volkan Dermirci'nin naaşı memleketine uğurlandı.


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